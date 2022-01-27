В столице Китая – Пекине начали регистрировать инфицирования Омикроном. Уже через неделю там стартуют зимние Олимпийские игры, поэтому правительство делает все возможное, чтобы COVID-19 не помешал соревнованиям.

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Жителей каждый день тестируют на COVID-19

Большую часть заражений Омикроном было зафиксировано в одном из районов Пекина – Фенгтай. Власти сразу ввели там жесткий карантин.

Жители этого района каждый день вынуждены проходить тест на COVID-19. Следовательно, они обязаны выстраиваться в очереди перед пунктами сбора анализов.

Я удивлен, почему мы сдаем тесты каждый день? Я вчера делал теперь еще сегодня. Как долго результаты остаются действительными – 24 часа или 3 дня? Я не понимаю?

– поделился недовольством житель района Фентай Фэнг.

Однако не все осуждают такие действия властей. Некоторые соглашаются с ограничительными мерами.

Недавняя вспышка COVID-19 беспокоит меня, но правительство сейчас лучше реагирует – не так хаотично, как в начале. Я согласен, что нужны жесткие ограничения, особенно перед началом Олимпиады. В общем-то нечего волноваться,

– отметила продавщица местного магазина Чжан Дзянпин.

Во Франции – более полумиллиона новых больных

Гораздо более критична ситуация во Франции. За последние 24 часа здесь обнаружили более полумиллиона новых инфицированных.

Все это несмотря на ограничения, введенные в начале недели. С 24 января все невакцинированные французы не могут воспользоваться барами, ресторанами, театрами, спортивными залами и центрами развлечений.

Омикрон имеет более легкое течение

Кроме того, туда не будут пускаться с отрицательным ПЦР-тестом. Чтобы посидеть с друзьями в баре, потягать штангу или посмотреть кино – теперь нужен сертификат о вакцинации или справка об выздоровлении от COVID-19.

Меня такие меры успокаивают, потому что я знаю, с кем имею дело. Думаю, это улучшает санитарную ситуацию. Мы все хотим находиться в безопасном месте, поэтому, когда вижу, как официант проверяет сертификат вакцинации – это успокаивает,

– заметил владелец ресторана в Париже Шарль Тюиль.

В Нидерландах открывают кафе и кинотеатры

В Нидерландах, где уровень заражений тоже достаточно высок, наоборот решили пойти на отмену ограничений. Их ввели еще перед Новым годом, чтобы сдержать распространение Омикрона.

Спустя почти 2 месяца простоя – работу возобновили бары, рестораны, кинотеатры, музеи и центры развлечений. Решение нидерландского правительства подвергли критике местные эпидемиологи.

За прошлую неделю мы зарегистрировали увеличение госпитализаций почти на 15%, правда, не говорится об отделении интенсивной терапии. Смягчение карантина приведет к увеличению заражений в будущем. Мы ожидаем пика госпитализаций в марте,

– заявила эпидемиолог Института здравоохранения Нидерландов Сюзан Ван Ден Холф.

Впрочем, часть ограничений нидерландское правительство все же оставило – бары, рестораны, центры развлечений и учреждения культуры могут работать только до 22:00. В то же время, посещать их можно только при наличии сертификата вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или справки о выздоровлении от COVID-19.

Вероятный референдум против сертификатов в Хорватии

Между тем, в Хорватии вообще хотят отказаться от сертификатов вакцинации. Местная оппозиционная партия собрала более 400 тысяч подписей за то, чтобы отменить их.

Действие сертификатов следует отменить. Они никому не помогают. Более того, способствуют распространению вируса,

– рассказал врач из Загреба Иван Фан.

Хорватские учёные установили, что даже вакцинированные люди могут передавать вирус. Представители оппозиционной партии считают, что лучше наладить массовое тестирование в стране, а не требовать сертификаты вакцинации от граждан.

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Их петицию в ближайшие дни рассмотрит парламент. Если ее примут, то парламентарии должны назначить референдум по отмене сертификатов вакцинации, который смогут провести через 2 месяца.

Обратите внимание! По данным Гарвардского университета, уже имеющиеся вакцины предоставляют очень хорошую защиту от тяжелого течения болезни при инфицировании штаммом Омикрон.

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