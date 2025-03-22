Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Понтифик боролся с пневмонией в течение 5 недель.

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Папу Франциска скоро выпишут из больницы

Как отметил врач Франциска, что после выписки из больницы Папе понадобится еще два месяца отдыха в Ватикане. Однако чтобы полностью вылечиться ему понадобится "много времени". Медики посоветовали Папе не проводить встреч с большими группами людей или встреч, которые требуют особых усилий.

Однако в Ватикане сообщили, что в воскресенье Папа Франциск намерен помахать рукой и произнести благословение из больницы Агостино Джемелли в Риме после молитвы Angelus.

88-летний Франциск был госпитализирован в римскую больницу 14 февраля с тяжелой респираторной инфекцией. Это стало самой серьезной болезнью за его 12-летний период на посту Папы.

Отмечается, что понтифик больше не болеет пневмонией, но также не полностью вылечился от сложной инфекции, включающей несколько микроорганизмов. В частности, врачи заявили, что после болезни Папе Римскому придется заново учиться говорить.