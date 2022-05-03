Дело в том, что Папа Франциск заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. При этом он даже может поехать для этого в Москву. В то же время он добавил, что не видит смысла сейчас ехать в украинскую столицу – Киев. Эти заявления прокомментировали в МИДе, информирует 24 канал.

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Реакция украинского МИД на заявления Папы Римского

Украинские дипломаты заявили, что ознакомились с интервью с Папой Римским. Прежде всего, они поблагодарили за то, что Украина все еще остается в центре его внимания, а также за попытки главы католической церкви по установлению мира и остановке войны в Украине.

В МИД добавили, что ни Украина, ни НАТО, ни какая-либо другая третья сторона не провоцировали эту войну. В ведомстве подчеркнули, что ни Владимир Путин, ни Россия не планируют останавливать это кровопролитие в Украине, что становится понятным и для Понтифика, и для всего мирового сообщества.

Дипломаты подчеркнули, что даже Папа Римский признал, что официальная Москва игнорирует любые призывы Ватикана к прекращению войны. В то время как украинская сторона стремится к диалогу и еще раз возобновляет приглашение для Понтифика приехать с визитом в Киев.

Верим, что добро обязательно победит зло. Призываем Святейшего Отца продолжать молиться за украинцев и прилагать усилия ради мира в Украине,

– добавили в МИД.

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