Кардинал Фаррелл объявил о смерти Франциска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

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Что в пресс-службе Ватикана сказали о смерти Папы Римского

Понтифик умер в возрасте 88 лет. Во время объявления его смерти отметили, что "вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви".

Объявление смерти Папы Франциска

Сегодня в 7:35 утра Епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца,

– говорится в объявлении.

В Ватикане заявили, что обряд констатации смерти и возложение тела покойного Франциска к гробу состоится в понедельник в 20:00 по римскому времени. Обряд возглавит камерленго Священной Римской Церкви, кардинал Кевин Фаррелл в часовне Ватиканского дома Санта-Марта.

Директор пресс-службы сообщил, что тело Папы может быть перенесено в базилику Святого Петра в среду утром, чтобы верующие могли помолиться перед его бренными останками.

Что известно о погребении Папы Франциска

Франциск будет первым Папой за более чем 100 лет, который будет похоронен за пределами Ватикана. Это произойдет в базилике Санта-Мария Маджоре, одной из четырех главных папских базилик в Риме.

Похороны состоятся в течение 9 дней, а конклав для избрания его преемника – в течение месяца.

Он также желал упрощенную процедуру своих похорон. Перед смертью Франциск отказался от традиционной церемонии с тремя вложенными гробами и публичным прощанием на катафалке. Его тело будет лежать в открытом гробу из дерева во время прощания.