Ватикан обнародовал фотографии Папы Франциска в открытом гробу, стоящем в его покоях, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что известно

Впоследствии гроб будет перенесен в базилику Святого Петра для всеобщего прощания.

Франциск в гробу / Фото Vatican News

Франциск умер 21 апреля 2025 года / Фото Vatican News

Кардинал Кевин Фаррелл возглавил обряд констатации смерти и телоположения Папы Франциска в гроб: смотрите видео

Камерленго Кевин Фаррелл, который возглавит Ватикан до избрания нового понтифика, вместе с тремя помощниками проследит за тем, чтобы было сломано "перстень Рыбака" и свинцовую печать Папы, чтобы ими не мог воспользоваться никто другой.

Справка: Перстень рыбака - атрибут римских пап, наряду с тиарой. Папский перстень призван напоминать о том, что папа является наследником апостола Петра, который по роду занятий был рыбаком.

22 апреля кардиналы собрались в Ватикане для обсуждения похоронных планов, в частности выбора даты.