В полиции рассказали, что нашли в телеграмме видео, на котором супруги публично выясняют отношения. Ссора произошла у дороги.

Смотрите также В Польше многодетная мать из Украины пытала и продавала приемных детей

Что рассказали в полиции

Правоохранители установили, что между жителями поселка Дымер Вышгородского района Киевской области возник конфликт – ссорились 34-летний мужчина и его 37-летняя гражданская жена.

Женщина внезапно решила уезжать за границу, однако мужчина был против такого решения.

Она начала истерику, мы ее держали, чтобы под машину не улетела пьяная. Драка никакой не было, мы просто защищали ее, чтобы не попала в ДТП,

– рассказал мужчина.

В полиции добавили, что телесные повреждения у участников ссоры они не обнаружили.

Что об инциденте рассказал мужчина: смотрите видео

Важно Молчать (не) запрещено: должны ли пострадавшие от насилия делиться этим публично

Бывшая девушка обвинила мужчину в избиении

Бывшая девушка Александра Бурлаки, недавно ставшего аналитиком фонда "Вернись живым", обвинила его в неоднократном избиении. Пара проживала вместе некоторое время.

Девушка рассказала, что ей приходилось спать на полу, финансово удерживать мужчину, бежать домой разогревать ему еду. Более того, он еще и неоднократно ее избивал. Подробнее об этой истории – читайте здесь.