Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"

Говорили и писали разное. Что парад мешает передвижению по городу. Что гусеничные траки портят асфальт. Что мероприятие обходится слишком дорого. Что военный парад – наследие "совка". Наконец, что вся эта техника пригодилась бы на фронте. Однако, споры о параде на День Независимости – они ведь не о параде. Это споры о стране.

Каждый из аргументов можно долго обсуждать. Говорить, что троекратное перекрытие центральных улиц можно пережить. Что парад вряд ли можно считать подрывом обороноспособности в ситуации позиционной войны. Что военную технику провозят по улицам самых разных мировых столиц. Наконец, что парад вряд ли обречет страну на дефолт.

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Но дело, как мне кажется, не в формальных поводах. Причина в другом.

Если оставить за скобками тех, для кого 24 августа всего лишь дополнительный выходной с перекрытыми дорогами, то оставшихся можно условно разделить на две группы. Тех, кто считает, что время сегодня работает на страну и тех, кто считает, что оно работает против.



Парад – не демонтрация силы, а демонстрация Флага

С точки зрения первых Украина проигрывает. Территории оккупированы. Агрессор не побежден. Страна не превратилась ни в Польшу, ни в Сингапур. Мажоры не исчезли, суды не изменились, взятки носят, законы нарушают.

С точки зрения вторых Украина выстояла. Планы Москвы по развалу страны не сработали. Оккупированные территории на востоке локализованы в рамках нескольких районов. Армия перестала быть фиктивной. А парад в этой ситуации – еще и повод для "демонстрации флага".

С точки зрения первых, о независимости страны говорить рано, а потому пышное празднование выглядит избыточным. С точки зрения вторых, сам факт существования страны после четырех лет гибридной войны – вполне достаточное условие, чтобы проводить военный парад. Но важнее другое. Оба описанных лагеря вполне патриотично настроены. А потому отношение к параду само по себе вряд ли может служить критерием "проукраинскости".

А второй важный момент связан с тем, что мы нередко попадаем в ловушку обобщений. Когда государство отождествляется с конкретными политическим деятелями. Те, кто недоволен властью – проецируют свое несогласие на институты как таковые. В том числе и на парад, сводя его лишь к предвыборному мероприятию за госсчет.

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И наоборот. Те, кто поддерживают нынешнюю власть воспринимают происходящее через призму собственных симпатий. Уравнивая оппонентов власти с противниками существования государства как такового.



Передвыборное мероприятие или же инструмент формирования нации

Наверное, это закономерно. В конце концов, в нашей стране довольно молодая молодая политическая нация. Которая продолжает договариваться о самой себе. В этом процессе важно помнить лишь о том, что внутренние окопы не должны быть глубже внешних