Парад зомби прошел в Киеве: ужасающие фото и видео

Накануне Хэллоуина в Киеве 26 октября прошел "Парад зомби". На шабаш возле памятника Ярославу Мудрому слетелись зомби, ведьмы и другие мифические персонажи.

На пятый подряд зомби-парад собралась в основном молодежь. Желающие повеселиться в ярких костюмах и гриме включили музыку у Золотых Ворот и станцевали, в частности под песню Майкла Джексона.

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Фото с Парада зомби в Киеве / Фото Андрея Костюка (24 канал)

Смотрите фото 24 канала с Парада Зомби в Киеве:

Смотрите видео с Парада зомби в Киеве:

Смотрите видео с Парада зомби в Киеве:

Что известно о Хэллоуине и истории праздника?

Хэллоуин празднуют традиционно в ночь с 31 октября на 1 ноября. Люди одеваются в страшные костюмы на Хэллоуин и пугают прохожих. А дети, в основном в США, ходят к соседям со словами "конфеты или – смерть" и собирают целые ведра сладостей. Хэллоуин ведет традицию от древнего кельтского праздника жатвы и дней мертвых. А после принятия христианства в IX веке 1 ноября начали отмечать День всех святых. Дата совпала с языческим Самайном. В английском языке этот день называется All Hallow's Eve и если сократить, значит Halloween. Сегодня наиболее массово в мире этот день отмечают в Великобритании, Ирландии, США и Канаде.

Смотрите видео об истории Хэллоуина: