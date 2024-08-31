По состоянию на утро 31 августа Украина имеет 1 золотую, 5 серебряных и 2 бронзовые медали на Паралимпийских играх.

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Что сказал Зеленский об успехах Украины на 2 дне Паралимпиады

Президент подчеркнул, что второй день Паралимпиады принес Украине еще четыре награды.

30 августа медали на Паралимпийских играх получили:

Александр Комаров получил для Украины первую золотую медали в заплыве на 100 метров;

Владислав Белый получил "серебро" в соревнованиях по метанию копья;

Ирина Пойда стала серебряным призером в плавании;

Наталья Кобзарь завоевала серебро в беге на 200 метров среди женщин.

Спасибо каждому нашему спортсмену за такие важные победы. Продолжаем болеть за вас,

– написал Зеленский.

К слову, кроме получения медалей, украинские спортсмены также устанавливают рекорды на Паралимпийских играх. Так, Ирина Щетник установила паралимпийский рекорд в стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров, однако в финале опустилась на 4-е место.