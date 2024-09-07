Об успехах паралимпийцев глава государства написал в своем телеграмм-канале, опубликовав соответствующее видео. Он поблагодарил их за характер и результаты.

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Зеленский поздравил украинских паралимпийцев с очередными победами

Президент подчеркнул, что мы гордимся победами наших украинских спортсменов.

За восьмой и девятый день Паралимпийских игр – 2024 украинская сборная завоевала 15 медалей. Три золотые завоевали Мария Помазан в толкании ядра, Наталья Николайчик в соревнованиях по дзюдо, Егор Дементьев в групповой гонке. Также имеем 5 серебряных и 7 бронзовых.

Каждый из успехов украинцев и украинок вдохновляет всех нас. Спасибо за ваш характер, за результаты, которые прославляют украинский дух на международной арене,

– резюмировал Зеленский.

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