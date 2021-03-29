Именно об этом свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов штаба Александра Шевченко.

При 100% протоколов избирательных участков с мокрыми печатями результаты первой тройки участников гонки выглядят так:

Количество голосов "за" Процент Александр Шевченко 15.798 30,89% Василий Вирастюк 15.606 30,52% Руслан Кошулинский 14.484 28,32%

Разрыв между Шевченко и Вирастюком составляет чуть менее 200 голосов.

При этом около 1000 голосов, по данным параллельного подсчета, забрали у Александра Шевченко его однофамильцы-клоны, которых ЦИК допустила на выборы.

Представитель оппонентов (Руслан Кошулинский), мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook подтвердил победу Шевченко и заявил об аналогичных результатах параллельного подсчета голосов штабом представителя ВО "Свобода" Руслана Кошулинского, который в результате занял третье место в гонке.

Напомним, в округе №87 представлены 14 кандидатов, в том числе 8 выдвинутых партий и 6 самовыдвиженцев. В числе кандидатов - представитель партии "За майбутнє", экс-директор туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко, представитель партии "Слуга народа", спортсмен и актер Василий Вирастюк, а также представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский.

Кандидат от партии "Европейская Солидарность" на довыборах в Верховную Раду Маруся Зверобой сняла свою кандидатуру в 87-м избирательном округе в пользу Кошулинского.