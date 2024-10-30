С парнем пообщались работники полиции. Соответствующее видео опубликовал телеграмм-канал ZAHIDWTF 24/7.

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"Просто не подумал своей головой"

Очевидцы утверждают, что 21-летний парень целенаправленно выкрикивал пророссийские лозунги в сторону военного.

На место прибыли полицейские. Им молодой человек сказал, что "просто не подумал своей головой" и "никого не хотел обидеть".

Полиция провела с ним профилактическую беседу, а также проверила его телефон на наличие запрещенного контента.

Во Львове молодой человек выкрикивал пророссийские лозунги: смотрите видео

Впоследствии молодой человек опубликовал видео с извинениями за свои слова. В нем он заверил, что больше так говорить не будет.

Извинения молодого человека: смотрите видео