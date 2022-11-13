До конца года Parimatch планирует принять участие в нескольких благотворительных собраниях, а также реализовать медиаактивности с клубами Английской премьер-лиги и послом UNITED24 и Parimatch, абсолютным чемпионом мира по боксу Александром Усиком.

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Мы используем все ресурсы для того, чтобы европейское и мировое общество, глобальные бренды и бизнес-гиганты включились в проекты, начатые UNITED24. Говорить о войне сегодня — долг каждого, и особенно тех, кто может говорить о большой мировой аудитории,

– комментирует CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

«Компания Parimatch Ukraine уже поддержала сбор первой леди Елены Зеленской и UNITED24 на реанимобиле. Мы рады, что эта активность трансформировалась в системное сотрудничество, — говорит координатор UNITED24 Ярослава Гресь. — Бороться за внимание мира после почти девяти месяцев войны все труднее. медийные возможности, которые имеет Parimatch Ukraine, помогут UNITED24 звучать громче и быть более эффективными в помощи Украине".