Об этом на своей странице Facebook пишет известный журналист, бывший редактор "Экономической правды" Сергей Лямец.

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Что пишет Лямец о примере "Париматч" для других операторов

Налоговики всегда умели найти повод для доначисления. Особенно в Украине, особенно в игорном бизнесе. Тем более когда бюджету Украины до конца года дополнительно нужны средства. Налоговые штрафы всегда были инструментом наполнения бюджета, а теперь это превратилось в необходимость. Если копать даже глубже, то я бы оценил миллиард с другого ракурса. Миллиард гривен – это 24 миллиона долларов США. За эти деньги в Украине можно сделать многое,

– считает Лямец.

По его словам, "Париматч" проявила уважение к закону и обществу, добровольно уплатив большую сумму доначисления налогов.

""Париматч" well done. Компания согласилась заплатить, несмотря на то, что она уже больше года не работает на рынке. Я откровенно впервые слышу, чтобы компания пошла на уступки легально уплатив такую большую сумму вместо обычных для таких случаев действий, как то бегство от следствия, затягивание процесса на годы и тому подобное. Это своего рода уважение к закону и к обществу. А что другие участники рынка? Налоги доначислили всем, и где же эти все другие легальные игроки? Оплатил доначисления только Parimatch", – отмечает журналист.

По мнению Сергея Лямца, это реальный пример для государства, как получить средства, необходимые для покрытия дефицита бюджета – для этого нужно добиться, чтобы теневые операторы игорного рынка тоже уплатили в бюджет миллиарды недоначисленных налогов.

Поэтому ждем новые громкие дела, новые успехи БЭБ и Офиса генпрокурора,

– подчеркивает журналист.

По его мнению, тот факт, что компания уплатила более миллиарда доначисленных налогов, может свидетельствовать о возможном возвращении "Париматч" на украинский рынок. Но перед этим нужно разобраться с причинами санкций, наложенных на компанию, ведь они так и не были обнародованы. Зато после вынужденного выхода с рынка "Париматч" в Украине начали работать операторы российского происхождения или такие, имеющие российских владельцев и платят налоги в неполном объеме.