Проект уникален тем, что предусматривает не уплотнение имеющейся застройки, а ревитализацию заброшенной агропромышленной территории. Трансляция заседания велась на официальном канале Киевского городского совета в ютубе.

Благодаря этому решению государство получит ориентировочно полмиллиарда гривен прибыли, а Киев – современный новый район со школой, садиками, развитой инфраструктурой и парком в 32 гектара.



ДПТ на Кондратюка в Киеве / Проектный план

"Согласно этому документу (ДПТ – 24 канал) на заброшенной территории бывшего тепличного хозяйства, в районе улицы Кондратюка, запланировано строительство жилого микрорайона", – сообщила в ходе слушания архитектор Елена Збаратская. По ее словам, он будет оборудован развитым комплексом обслуживания населения.

"Это школа, три детских сада, стадионы, амбулатория семейных врачей. Также запланировано строительство новой транспортной развязки, инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения и канализации", – объяснила Збаратская.

Отдельно архитектор подчеркнула, что развитие территории в рамках ДПТ полностью соответствует проекту Генерального плана столицы, и "Комплексной программе реализации градостроительной политики на 2019 – 2020 годы".



На Оболони появится современный микрорайон / Иллюстрация проекта



Решение по ДПТ приняли 10 июня / Иллюстрация проекта

Микрорайон будет построен литовско-украинской компанией Stolitsa Group, у которой высокая репутация на рынке недвижимости благодаря надежности и высокому качеству.

Напомним, именно Stolitsa Group государство поручило завершить достройку более 11 тысяч квартир обанкротившегося банка "Аркада". Меморандум о завершении объектов этого банка между государством, городом и инвесторами был подписан в апреле 2021 года.