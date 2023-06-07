Разместить этот парк планируется в Дарницком районе, в месте, которое раньше было захламлено и заброшено, и которое собственными силами приводили в порядок жители района. Так, они отметили, что в течение нескольких лет самостоятельно убирали этот зеленый массив от строительного мусора, шин, ухаживали за озером и прокладывали дорожки.

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После обещания столичных властей реализовать парк на этой территории, они также высаживали деревья, одно из которых – потенциальный символ парка елку – было спилено вандалами ночью.

В начале полномасштабной войны с Россией в столице возникли новые заботы, по которым проект парка отошел на второй план. Один из инициаторов создания парка Сергей Машовец, как и многие украинцы, отправился на передовую с первых дней вторжения. К сожалению, он погиб во время выполнения боевой задачи, так и не увидев новорожденной дочери.

Пока все условия для создания парка еще соблюдаются – здесь есть и ухоженные зеленые насаждения, и озеро, и даже проложенные дорожки. Поэтому община, вместе с супругой погибшего Героя, обратилась к мэру города Виталию Кличко по поводу реализации этого проекта. Тем более что затраты на себя готов взять застройщик, который строит жилищный комплекс рядом, то есть средств из бюджета города не понадобится. Застройщик также планирует обустроить укрытие на своих объектах, сделав будущую зону отдыха более безопасной.