Парламент Хорватии хочет признать Голодомор геноцидом украинцев
Парламент Хорватии предлагает принять декларацию, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа. Таким образом страна хочет продемонстрировать свою солидарность с украинцами.
Запрос о принятии соответствующей декларации подала фракция хорватских суверенистов по инициативе украинского национального меньшинства. По словам хорватского депутата Марка Милановича Литре, этот документ демонстрирует симпатию хорватского народа к украинскому.
К слову Почему уничтожали украинцев и как это хотели скрыть: важные факты истории Голодомора
Он отметил, что декларация осуждает преступление коммунистического режима, в результате которого погибли миллионы украинцев.
Между 1932 и 1933 годами, под ужасным красным террором Иосифа Сталина, более 7 миллионов украинцев были преднамеренно убиты систематической кампанией голода,
– отметил хорватский депутат Марко Миланович Литре.
"Давайте не провалим голосование за эту декларацию, так как это одно из предупреждений относительно истории для будущих поколений – о том, что правами и свободами людей нельзя пренебречь ради каких-то якобы высоких целей", – сказал депутат.
Какие страны признали Голодомор геноцидом
- Австралия (2003/2008 годах)
- Ватикан (2001, 2003 годах)
- Грузия (2005 году);
- Эквадор (2007 году);
- Эстония (1993 году);
- Канада (2003/2008 годах);
- Колумбия (2007 году);
- Латвия (2008 году)
- Литва (2005 году);
- Мексика (2008 году)
- Парагвай (2007 году);
- Перу (2007 году);
- Польша (2006 году);
- Португалия (2017 году)
- Венгрия (2003 году);
- США (частично в 2018 году).
Страны которые признали Голодомор в Украине геноцидом / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью