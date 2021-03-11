Парламент Хорватии предлагает принять декларацию, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа. Таким образом страна хочет продемонстрировать свою солидарность с украинцами.

Запрос о принятии соответствующей декларации подала фракция хорватских суверенистов по инициативе украинского национального меньшинства. По словам хорватского депутата Марка Милановича Литре, этот документ демонстрирует симпатию хорватского народа к украинскому.

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Он отметил, что декларация осуждает преступление коммунистического режима, в результате которого погибли миллионы украинцев.

Между 1932 и 1933 годами, под ужасным красным террором Иосифа Сталина, более 7 миллионов украинцев были преднамеренно убиты систематической кампанией голода,

– отметил хорватский депутат Марко Миланович Литре.

"Давайте не провалим голосование за эту декларацию, так как это одно из предупреждений относительно истории для будущих поколений – о том, что правами и свободами людей нельзя пренебречь ради каких-то якобы высоких целей", – сказал депутат.

Какие страны признали Голодомор геноцидом

Австралия (2003/2008 годах)

Ватикан (2001, 2003 годах)

Грузия (2005 году);

Эквадор (2007 году);

Эстония (1993 году);

Канада (2003/2008 годах);

Колумбия (2007 году);

Латвия (2008 году)

Литва (2005 году);

Мексика (2008 году)

Парагвай (2007 году);

Перу (2007 году);

Польша (2006 году);

Португалия (2017 году)

Венгрия (2003 году);

США (частично в 2018 году).



Страны которые признали Голодомор в Украине геноцидом / Инфографика 24 канала