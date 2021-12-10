Среди парламентских партий наибольшая поддержка у партии "Слуга народа" – 18% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За "Европейскую солидарность" готовы отдать голоса 13,7% избирателей. У ОПЗЖ и "Батькивщины" поддержка на уровне 11,4%, свидетельствуют результаты социологического опроса группы "Рейтинг", обнародованные 10 декабря.

Среди непарламентских политсил "Партию Разумкова "Разумная политика" готовы поддержать 7,5% избирателей, "Украинскую стратегию Гройсмана" – 6,2%, "Сила и честь" – 6%, "Партию Мураева "Наши" – 5,2%.

На грани преодоления проходного барьера находится партия "УДАР Виталия Кличко", которая за три недели улучшила свои позиции на 0,5% и сейчас имеет поддержку 4,2%, и "Радикальная партия Олега Ляшко" с 4%.

Опрос проводился с 6 по 8 декабря 2021 года во всех областях, кроме временно оккупированных территорий, методом телефонных интервью с использованием компьютера. Было опрошено 2 500 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 2,0.