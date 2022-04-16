Соответствующую поправку в закон о памятных датах зарегистрировали 16 депутатов. Политики относятся как к оппозиции, так и к правящей партии.

Обратите внимание В Латвии 9 мая этого года станет днем памяти погибших в войне украинцев

В Литве хотят 9 мая чтить память жертв геноцида в Украине

Сегодня мир переживает геноцид в Украине, учиненный путинской Россией, которая является реинкарнацией Советского Союза. Таким образом, этот день объединил бы трагедии, пережитые украинцами тогда и сейчас, то есть организованный Советским Союзом Голодомор, массовые убийства, депортации и истребления и военные преступления, совершаемые сегодня российскими военными,

– говорится в пояснительной записке документа.

Также в Литве вспомнили:

9 мая Россия отмечает как День Победы во Второй мировой войне, но замалчивает военные преступления и репрессии Советского Союза против целых народов в кровавую сталинскую эпоху;

Литве, Украине и части Европы не пришлось порадоваться победе над нацистской Германией;

ведь в то время одна оккупационная власть сменилась другой, которая также совершала преступления против человечности.

Кстати, Латвия еще 8 апреля приняла решение, что 9 мая 2022 года объявили днем ​​траура по погибшим в войне украинцам.

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