Перед демонстрацией кадров из Бучи и других украинских городов слово взял спикер парламента Игорь Гросу. Он отметил, что о совершенных российскими оккупантами зверствах пытаются умолчать.

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Также Игорь Гросу отметил, что и депутаты парламента подвергаются давлению тех, кто хочет умолчать о том, что сделали россияне в Киевской области.

Я сожалею, что не только в обществе, но и в этом зале мы все еще слышим голоса, которые пытаются заставить нас умолчать о происходящих ужасных вещах,

– заявил Гросу.

Кадры из Бучи под сирены в парламенте Молдовы: смотрите видео