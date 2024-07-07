В воскресенье, 7 июля, во Франции прошло голосование во втором туре досрочных парламентских выборов. Несмотря на исторически высокие результаты партии, ультраправые могут оказаться на 3-м месте по результатам выборов.

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Барделла признал поражение

Согласно прогнозам, "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен и Жорданом Барделлой было лидером и потенциально могло получить абсолютное большинство. В то же время, по результатам экзитпола, ультраправые могут занять третье место и получить от 115 до 150 мест в парламенте.

Хотя такой результат партии является исторически самым высоким, он значительно отличается от ожиданий. Жордан Барделла в первых комментариях после экзитполов фактически признал поражение.

Сегодня "Национальное объединение" получило лучший прорыв в истории... К сожалению, нечестные альянсы в этот вечер лишают французов политики восстановления. В этот вечер избирательные договоренности бросают Францию в руки крайне левых Жана-Люка Меланшона,

– заявил Барделла.

Жордан Барделла также поблагодарил избирателей за "патриотический порыв".

Во Франции зафиксировали рекордную явку на выборах

По данным французских журналистов, в первые часы второго тура голосования явка избирателей была такой же активной, как и в первом туре.

Избирательные участки открылись в 8 утра, и к полудню 26,63% избирателей уже отдали свой голос. Для сравнения, явка избирателей во время второго тура выборов 2022 года в это время была значительно ниже и составила лишь 19%. Кроме того, результат 2024 года является самым высоким показателем явки на выборах с 1981 года.