Заявление подписали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и спикеры парламентов Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, Латвии – Инара Мурниеце и Эстонии – Юри Ратас.

Важно 13 государств подписали совместное заявление о модернизации украинской ПВО

В заявлении говорится об объединении усилий, чтобы прекратить российскую агрессию и восстановить безопасность в Европе.

Детали подписанного заявления

Представители парламентов зафиксировали несколько важных для Украины пунктов. Среди них – необходимость ускорения членства Украины в ЕС и продолжения политики открытых дверей НАТО. Кроме того, подписанты считают необходимыми следующие шаги:

предлагают международному сообществу ввести полное торговое эмбарго против России;

призывают государства увеличить поставки всего оружия, которое необходимо Украине для победы;

заявляют, что все военные преступления Кремля должны рассматриваться в Международном суде и Международном уголовном суде;

отмечают необходимость начать думать об восстановлении Украины уже сейчас и выступать за комплексный план помощи для восстановления экономики Украины.