Как голосовали избиратели

По состоянию на 14 июля успели подсчитать уже 100% протоколов с избирательных участков. Партия Трифонова набрала 24,08% голосов избирателей.

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Политсила "Есть такой народ" опередила коалицию ГЕРБ-СДС (Граждане за европейское развитие Болгарии – Союз демократических сил) лишь на 15 759 голосов (0,57%). Ее возглавляет бывший премьер Бойко Борисов.

На третьей позиции оказалась "Болгарская социалистическая партия". Политсила набрала 13,39% голосов избирателей.

На четвертом месте – коалиция во главе с "Демократической Болгарией". Партия получила 12,64% голосов избирателей.

Пятую позицию заняла партия турецкого меньшинства "Движение за права и свободы". За нее проголосовали 10,71% избирателей.

Партию "Вставай! Мафия долой!" поддержали лишь 5,01% избирателей.

Как распределят места в парламенте

В новом парламенте партию "Есть такой народ" представят 62 депутата, ГЕРБ – 61 народный избранник.

Еще 3 партии разделят между собой 111 мандатов. Теоретически эти политсилы могли бы объединиться в коалицию, однако для этого им нужно было бы 120 мандатов.

Трифонов уже заявил, что его политическая сила не будет вступать в коалицию ни с одной партией. "Есть такой народ" возьмет на себя политическую ответственность за формирование независимого правительства.

Обратите внимание! Трифонов – фронтмен болгарской группы "Ку-ку Бенд". В его составе музыкант выпустил 22 альбома.