"Атэш" сжег российскую логистику в тылу в Донецкой области
- Партизаны "Атеш" провели диверсию возле Дебальцево, нарушив логистику российской армии в Донецкой области.
- Операция повлияла на поставки топлива, боеприпасов и техники, снижая боеспособность российских войск.
Партизаны атаковали логистику врага возле Дебальцево. Российская армия не получит необходимое обеспечение вовремя.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".
Смотрите также Предают изнутри: в "Атеш" рассказали, как россияне передают данные о своей технике и штабах
Что известно об операции в тылу россиян?
Агенты движения "Атеш" провели очередную диверсию возле Дебальцево в Донецкой области. В результате была нарушена логистика и задержано снабжение оккупационных войск на Донецком направлении.
Мы специально выбрали эту точку для атаки – этим маршрутом регулярно проходят склады с топливом, боеприпасами и техникой,
– указали там.
Как отметили партизаны, задержки в поставках на этом участке непосредственно влияют на снижение боеспособности россиян на приоритетном для них направлении.
"Атеш" пообещали, что и в дальнейшем будут системно наносить удары по логистике в тылу врага и снижать его возможности на фронте.
Партизаны сожгли релейный шкаф / фото "Атеш"
Операции партизан во вражеском тылу
Недавно партизаны "Атэш" обнаружили свалку испорченной российской военной техники под Севастополем. Это показывает, как российский флот страдает от нехватки запчастей, проблем с ремонтом и снабжением.
Кроме того, агенты "Атеш" из числа работников завода в Елабуге показали башни с модулем "Панцирь", которые россияне разместили возле предприятия. Москва боится новых дроновых атак и пытается защитить свой объект.
Ко Дню Независимости партизаны провели ряд диверсионных операций на территории России и ВОТ. Они сожгли трансформаторный шкаф на железнодорожной ветке возле Черкесска, башню сотовой связи возле Крымска и уничтожили еще несколько объектов.