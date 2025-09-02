Партизани атакували логістику ворога біля Дебальцевого. Російська армія не отримає необхідне забезпечення вчасно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

Що відомо про операцію в тилу росіян?

Агенти руху "Атеш" провели чергову диверсію біля Дебальцевого в Донецькій області. В результаті було порушено логістику та затримано постачання окупаційних військ на Донецькому напрямку.

Ми спеціально вибрали цю точку для атаки – цим маршрутом регулярно проходять склади з паливом, боєприпасами та технікою,

– вказали там.

Як зазначили партизани, затримки у поставках на цій ділянці безпосередньо впливають на зниження боєздатності росіян на пріоритетному для них напрямку.

"Атеш" пообіцяли, що й надалі системно завдаватимуть ударів по логістиці у тилу ворога та знижуватимуть його можливості на фронті.

Партизани спалили релейну шафу / фото "Атеш"

Операції партизанів у ворожому тилу