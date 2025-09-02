"Атеш" спалив російську логістику в тилу на Донеччині
- Партизани "Атеш" провели диверсію біля Дебальцевого, порушивши логістику російської армії на Донеччині.
- Операція вплинула на постачання палива, боєприпасів та техніки, знижуючи боєздатність російських військ.
Партизани атакували логістику ворога біля Дебальцевого. Російська армія не отримає необхідне забезпечення вчасно.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".
Що відомо про операцію в тилу росіян?
Агенти руху "Атеш" провели чергову диверсію біля Дебальцевого в Донецькій області. В результаті було порушено логістику та затримано постачання окупаційних військ на Донецькому напрямку.
Ми спеціально вибрали цю точку для атаки – цим маршрутом регулярно проходять склади з паливом, боєприпасами та технікою,
– вказали там.
Як зазначили партизани, затримки у поставках на цій ділянці безпосередньо впливають на зниження боєздатності росіян на пріоритетному для них напрямку.
"Атеш" пообіцяли, що й надалі системно завдаватимуть ударів по логістиці у тилу ворога та знижуватимуть його можливості на фронті.
Партизани спалили релейну шафу / фото "Атеш"
Операції партизанів у ворожому тилу
Нещодавно партизани "Атеш" виявили звалище зіпсованої російської військової техніки під Севастополем. Це показує, як російський флот страждає від нестачі запчастин, проблем з ремонтом і постачанням.
Крім того, агенти "Атеш" з-поміж працівників заводу в Єлабузі показали вежі з модулем "Панцир", які росіяни розмістили біля підприємства. Москва боїться нових дронових атак і намагається захистити свій об'єкт.
До Дня Незалежності партизани провели низку диверсійних операцій на території Росії та ТОТ. Вони спалили трансформаторну шафу на залізничній гілці біля Черкеська, вежу стільникового зв'язку біля Кримську та знищили ще кілька об'єктів.