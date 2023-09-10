Обсуждая тему изнасилования в эфире своей программы на телеканале Rete4, Андреа Джамбруно сказал, что женщины могут избежать изнасилования, если не будут сильно напиваться. Из-за этих слов на него посыпалась критика.

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Как итальянский премьер прокомментировала слова своего партнера об изнасиловании

Я думаю, что Андреа Джамбруно поспешно и уверенно сказал что-то отличное от того, что было интерпретировано большинством,

– заявила Джорджия Мэлони.

Она также приравняла слова своего партнера к тому, что когда-то ей говорила мать когда она была младше: "Я вижу в этом что-то вроде того, что моя мама говорила мне, когда я выходила из дома в детстве: глаза открыты, а голова на плечах ".

Джорджия Мэлони добавила, что считает это советом, который многие родители дали бы своим детям.

"Я не нахожу в ней ни одного оправдания насилующих людей", – добавила глава итальянского правительства.

Что сказал партнер итальянского премьера

Если вы идете на танцы, вы имеете полное право напиться... Но если вы не напиваетесь и не теряете смысл, вы также можете избежать определенных проблем, потому что тогда вы рискуете встретить "волка",

– сказал в программе журналист Андреа Джамбруно.

Джорджия Мэлони также попросила прекратить ее допрашивать из-за слов журналиста, который, как она отметила, должен иметь свободу прессы.

"Я прошу вас на будущее не просить меня отвечать за то, что журналист, свободно выражая свое мнение, заявляет по телевидению. Я не думаю, что я должна быть тем, кто говорит то, что он должен говорить", – отметила Мэлони.

Кстати, партнер Мэлони и до этого попадал в скандалы. В частности, в июле 2023 года он заявил, что якобы к рекордной жаре в Италии не могут быть причастны изменения климата.

Перси Гайнса Уайта вычеркнули со 2 сезона "Венздей" после обвинений в изнасиловании

СМИ написали, что Перси Гайнса Уайта исключили из сериала Netflix спустя 9 месяцев после обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании. В "Венздее" он играл одноклассника Венздей Аддамс Ксавье Торпа.

В частности, в сети был создан гештег #cancelpercy. Ставя его, девушки, якобы пострадавшие от сексуальных притязаний Перси Гайнса Уайта, рассказывали свои истории.

Стоит отметить, что сам актер Перси Гайнс Уайт заверил, что в начале 2023 года кто-то против него начал кампанию дезинформации. По его словам, его семью запугивали, друзьям угрожали убийством. Подробнее об этой истории читайте по ссылке.