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Парубий сообщил, когда Рада начнет рассмотрение Избирательного кодекса

16 Читати новину українською
Андрей Парубий
Андрей Парубий / 24 канал

Рада может взяться за законопроект в октябре, однако рассмотрение всех правок займет несколько недель.

Об этом председатель Верховной Рады заявил в беседе с парламентским журналистом, сообщает Gazeta.ua.

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"Идет сложная работа в комитете. Я имел встречу с председателем комитета Черненко, который возглавляет рабочую группу. Мы согласовали, что до начала октября они попытаются пройти весь перечень правок. Их там рекордное количество – 4500. Планирую, что в октябре мы начнем рассмотрение Избирательного кодекса. Документ масштабный и рассмотрение всех поправок может занять 2 недели", – сказал Парубий.

Спикер также отметил, что принятие нового кодекса поможет изменить систему политической культуры в Украине. По мнению спикера, за год до выборов Верховная Рада должна по крайней мере начать рассмотрение этого вопроса.

Напомним, 6 сентября под Верховной Радой провели акцию протеста с требованием окончательно утвердить новый Избирательный кодекс.

Какие изменения предусматривает новый Избирательный кодекс?
Новый кодекс отменяет смешанную систему голосования, которая действует сейчас и вводит открытые партийные списки. Это означает, что теперь избиратели будут выбирать не только партии, но и отдельных кандидатов этих партий.
Согласно с системой, что предлагается, каждая партия будет выбирать пять представителей каждого округа. За каждого из них избиратели смогут проголосовать отдельно. Чтобы кандидат получил место в Верховной Раде необходимое количество голосов должен набрать и он лично, и партия, которая его выдвинула. Это означает, что даже включение кандидата в партийный список теперь не является гарантией попадания в Верховную Раду. Это значительно усложнит "покупку" мест в парламенте.

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Андрей Парубий Законодательство
Источник: 24 Канал
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