Один европейский депутат, член ПАСЕ, заявил, что будет инициировать миссию в Украину. Ее цель – найти ультраправых экстремистов. Детали читайте в статье.

Имя депутата, который заподозрил наличие правого экстремизма в Украине – Штефан Шеннах. Он является представителем левой, социалистической партии Австрии – "СДПА", а также членом ПАСЕ (Парламентская Ассамблея Совета Европы). Действительно ли в нашей стране существует такая угроза, разбирался журналист сайта 24 канала.

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Поводом для возможной миссии в Украину стали нападения на офисы пророссийской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", а также избиение сторонника пророссийского блогера Анатолия Шария.

Идею проверить Украину на неонацизм сразу же подхватили рупоры Кремля – ​​телеканалы Виктора Медведчука – 112 и ZIK.

Это и неудивительно, ведь такая новость совпадает с информационной политикой России против Украины, подчеркнул в комментарии для сайта 24 канала эксперт по вопросам международной политики Украинского института будущего Илия Куса.

Пророссийские медиа конечно будут раскручивать эту идею. Поскольку в Кремле хотят доказать, что в Украине существуют очень сильные ультраправые движения – неонацисты. России будет выгодно раскручивать эту историю,

– сказал Илия Куса.

Но эксперт убежден, что это стандартная процедура и украинцам не стоит воспринимать драматически или агрессивно такое заявление в ПАСЕ. Куса объяснил, что подобные миссии являются обычным делом для этого органа, он осуждает любые экстремистские движения – правые и левые.

"В Европе это очень чувствительный вопрос. Для них национально-патриотические объединения в Украине могут считаться ультраправыми. Там к национализму относятся менее благосклонно, чем к Украине", – акцентировал эксперт.

Илия Куса также добавил, что в Европе негативно относятся к риторике, направленной против абортов или против сексуальных меньшинств.



Илия Куса / Фото с его страницы в Facebook

Однако, к отправке миссии дело может и не дойти, поскольку за такое решение еще не голосовали. Более того, даже если депутаты Ассамблеи поддержат миссию, она не поедет в Украину, если наше государство не даст на это согласие.

Илия Куса не исключает, что австрийский депутат лоббирует чьи-то интересы, но возможно он действительно считает, что в Украине могут существовать ультраправые экстремисты.

Кстати, неудивительно, что именно представитель левого политического крыла так хочет проверить Украину на неонацизм. Так сложилась традиция, что правые и левые политические движения "воюют" между собой.

Как будет работать миссия?

Если все же дело дойдет до миссии, то ее члены прибудут в Украину и будут проверять факты, общаться с властью и оппозицией, а потом напишут отчет, который будет представлен на заседании ПАСЕ. Закончится все тем, что Ассамблея может принять резолюцию по этому вопросу.

Существует ли в Украине ультраправый экстремизм?

На этот вопрос сайт 24 канала попросил ответить пресс-секретаря Amnesty International Ukraine Екатерину Митеву.

Она отметила, что в Украине действительно существует проблема систематического насилия со стороны группировок, которые пропагандируют ненависть и дискриминацию. Среди проблем: насилие – физические нападения, угрозы и гонения (чаще всего направлены на ромов, ЛГБТ и феминистические сообщества, а также представителей политических организаций с иностранными и противоположными взглядами).

Правозащитница отметила, что такую ​​проблему должны решить правоохранители и судебная ветвь власти.

Конституция дает нам право выражать позицию по отношению чего-либо в рамках закона и мирным путем – это наше право. Но если заявления дискриминационные, а действия агрессивные и насильственные, это нарушение прав и свобод, за что предусмотрена ответственность,

– сказала Екатерина Митева.

И это касается всех – правых, левых и представителей ЛГБТ. Закон один для всех.



Екатерина Митева / Фото с ее страницы в Facebook

Конечно, в нашем государстве этот принцип не действует. Многие правонарушители остаются безнаказанными – из-за коррупции или неэффективной работы правоохранительной и судебной системы.

Стоит заметить, что экстремистские группы могут возникнуть в любой стране.

Но необходимо помнить, что Украина шестой год противостоит российской агрессии и всяческие антиукраинские проявления со стороны политических деятелей будут вызывать резкую негативную реакцию в обществе. Для того, чтобы не допускать самосуда, государство должно быстро и эффективно реагировать на пророссийскую пропаганду, сепаратизм и содействие оккупантам.