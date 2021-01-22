В Парламентской ассамблее Совета Европы отказались обсуждать закон об украинском языке во время зимней сессии. На этом ранее настаивала российская делегация.

Предложение Кремля отклонили 22 января во время заседания бюро Ассамблеи. Об этом сообщил Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

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"Российское предложение отклонено бюро ПАСЕ. Манипуляция не прошла", – сказал Гончаренко.

На одном из украинских телеканалов депутат также пояснил, что такими действиями Россия пытается отвлечь внимание "от того ужаса, который имеет место в их стране, когда оппозиционеров сажают за решетку и пытаются отравить".

Кроме этого, украинская делегация будет оспаривать в первый день зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге полномочия российских делегатов.

Справка. Зимняя сессия Ассамблеи состоится 25 – 29 января. Она будет отличаться своим особым форматом, ведь делегаты смогут физически присутствовать в Страсбурге или принять участие в работе дистанционно.

Языковой вопрос в Украине: что известно

16 января вступили в силу нормы статьи закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Они предусматривают то, что работники сферы обслуживания обязаны разговаривать на украинском языке. Однако по просьбе клиента они могут перейти на другой язык.



Что предусматривает закон о языке / инфографика 24 канала