И, почему этот ритуальный хлеб стал одним из главных атрибутов праздника и какие другие блюда готовили на Пасху – рассказывает 24 Канал.

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Традиционно в пасхальную корзину украинцы всегда обязательно клали кулич и пасхальные яйца. И современные куличи с начинками, а пасхальные яйца синих цветов – это коррективы времени. В древности паской считали обычную круглую буханку хлеба, а пасхальными яйцами – неокрашенные яйца.

Аутентичная пасха – какой она была

Пасхальным куличом наши предки называли небольшую округлую буханку хлеба, а вот кулич в современном понимании этого слова, то есть сладкая выпечка с изюмом, пряностями, большим количеством глазури, когда-то называлась "баба".

Пасхальный хлеб украшали орнаментами, которые имели символическое значение. Состоятельные украинцы готовили его из пшеничной муки, а бедные – использовали ржаную.

Позже пасху таки начали выпекать сладкой и пышной.

Значение и символизм кулича

Круглая форма кулича символизирует Царство Небесное, которое не имеет ни начала, ни конца.

А вот сакральность кулича также в том, что она также предполагает семейное единение и согласие, поскольку, обычно, ее готовят большими семьями или сообществами, а потом вместе едят во время праздничного обеда.

Также кулич берут с собой, когда идут в гости к родным, крестникам, друзьям. Угощение куличом – является светлым ритуалом. Он о щедрости и ласке людей друг к другу.

Праздничная выпечка символизирует воскресение, вечную жизнь и царство небесное.

В древности важным был и размер кулича. Считалось, что чем больше эта выпечка, то больше достатка у хозяина. Также наши предки верили, если кулич вырос высоким и получился вкусным – следующий год будет счастливым. Зато, если она упала – кто-то из родных может умереть.

Другие важные ставы на пасхальном столе

Без сомнений, кулич – главное блюдо пасхального стола. Впрочем, также обязательно на пасхальном столе стояли свекла с хреном, домашняя колбаса и запеченная ветчина.