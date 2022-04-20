В частности, планируется внедрить усиленный режим службы полиции в районе ключевых храмов. В то же время Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности призывает верующих быть осторожными и не подвергаться рискам – отпраздновать Пасху онлайн, а не идти в храм.

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Новые условия празднования Пасхи

Мы призываем вас помнить – у нашего врага нет ничего святого. Россияне могут воспользоваться нашими обычаями и устроить террор в один из важнейших христианских праздников,

– говорится в сообщении.

В целях безопасности верующих Министерство культуры и информационной политики приглашает людей присоединиться с молитвой к Пасхальным службам через трансляции на телевидении и онлайн.

В частности, 23 апреля в 23:30 в эфире национального марафона единых новостей #UAразом и общественного телеканала UA: Культура состоится трансляция богослужения ПЦУ из Михайловского Златоверхого собора в Киеве и 24 апреля в 7:30 – богослужение из Украинской Греко-Католической Церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.

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