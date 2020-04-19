Пасха, нетипичная для Львова: соблюдается ли в храмах карантин

Обычно на Пасху во Львове происходит немало традиционных действ. Ежегодно город принимает тысячи туристов в праздничные дни. Впрочем, в этом году ситуация совсем другая. Соблюдают ли верующие карантинные ограничения – читайте дальше.

Съемочная группа 24 канала побывала в нескольких храмах разных конфессий. Львовяне преимущественно прислушались к советам и остались дома на Пасху.

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Впрочем, не все. В одной из церквей УГКЦ количество людей все же значительно превышала 10, как это рекомендовано. Были люди, которые даже не надели маски. В других церквях верующих в основном нет, или их всего 2 – 3. Ситуацию возле храмов во Львове контролируют полицейские.



В одном из храмов было больше, чем 10 верующих, часть – без масок

Есть церкви, которые вообще не запускают верующих внутрь, лишь озвучивают богослужения на площади. Там люди также придерживаются норм социального дистанцирования, их немного.

Как праздновать Пасху в условиях карантина?

Все богослужения в церквях должны происходить без верующих и исключительно с участием священников. Прихожане смогут приобщиться к литургиям во время онлайн-трансляций. Верующие смогут посетить храмы на Пасху, однако индивидуально и до или после богослужений. В таком случае в большие церкви будут пускать не более десяти человек, а в маленькие – не больше одного.



Все посетители храмов должны быть в масках или респираторах. Также запрещается целовать иконы и образы. У храма не должно быть скоплений, а расстояние между людьми должно составлять не менее 2 метров. Освящений пасхальных корзин на территории храмов не будет: в городах люди смогут купить куличи освящены, а в селах – выставить корзины за ворота домов, где их освятит священник.

К слову, мэр Львова Андрей Садовый записал поздравление украинцам с большим праздником Воскресения Христа. Он напомнил о необходимости переждать нынешний праздник дома и пожелал всем здоровья и семейного уюта.



Почему важно придерживаться карантина / инфографика 24 канала