Пасха в Крыму: сколько стоят паски на оккупированном полуострове

Жители и супермаркеты оккупированного Крыма уже полностью готовы к празднованию Пасхи. Так, в магазинах продается много пасок, правда цены на них несколько кусаются.

Об этом свидетельствует фото, опубликованное на Twitter-странице аккаунта RoksolanaToday&Крым.

Так, на снимках видно, что все хлебные полки одного из супермаркетов оккупированной Ялты заставлены пасками. При этом ни на одной полке нет обычного хлеба.

Читайте также: Пасха в оккупации: стали известны цены на продукты в Донецке

Что касается цен, то стоимость паски меньшего размера составляет 63 рубля (30 гривен), а большего размера стоят 95 рублей (45 гривен).