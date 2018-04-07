Пасха в Крыму: сколько стоят паски на оккупированном полуострове
Жители и супермаркеты оккупированного Крыма уже полностью готовы к празднованию Пасхи. Так, в магазинах продается много пасок, правда цены на них несколько кусаются.
Об этом свидетельствует фото, опубликованное на Twitter-странице аккаунта RoksolanaToday&Крым.
Так, на снимках видно, что все хлебные полки одного из супермаркетов оккупированной Ялты заставлены пасками. При этом ни на одной полке нет обычного хлеба.
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Что касается цен, то стоимость паски меньшего размера составляет 63 рубля (30 гривен), а большего размера стоят 95 рублей (45 гривен).
Источник: 24 Канал
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