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Пасха в Крыму: сколько стоят паски на оккупированном полуострове

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Пасхальные цены в оккупированном Крыму
Пасхальные цены в оккупированном Крыму / Соцсети

Жители и супермаркеты оккупированного Крыма уже полностью готовы к празднованию Пасхи. Так, в магазинах продается много пасок, правда цены на них несколько кусаются.

Об этом свидетельствует фото, опубликованное на Twitter-странице аккаунта RoksolanaToday&Крым.

Так, на снимках видно, что все хлебные полки одного из супермаркетов оккупированной Ялты заставлены пасками. При этом ни на одной полке нет обычного хлеба.

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Что касается цен, то стоимость паски меньшего размера составляет 63 рубля (30 гривен), а большего размера стоят 95 рублей (45 гривен).

Теги: Новости Украины Пасха Новости Крыма Ялта Деньги
Источник: 24 Канал
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