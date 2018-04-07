"Пасхальные гранаты": сестра Савченко необычно поздравила всех с Пасхой (фото)

Вера Савченко, которая является сестрой задержанного народного депутата Надежды Савченко, поздравила украинцев с наступающим праздником Христова Воскресения.

Так, сестра Савченко опубликовала снимки "праздничных гранат" на своей странице в Facebook.

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"Вкусной Пасхи. Пусть 30 сребреников в кармане не мешают бряцанием по "душе", – подписала она фото.

Отметим, женщина разместила два фото. На первом – сине-желтого цвета или с надписями "Христос Воскрес" боевые гранаты. А на втором – Надежда Савченко, которая разрисовывает пасхальные яйца.



Вера Савченко поздравила с Пасхой "праздничными гранатами"

Надежда Савченко разрисовывает пасхальные писанки