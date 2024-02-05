Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. По его словам, Владимир Зеленский комментируя сухопутную часть операций, в частности, контрнаступление на Юге описал это как "стагнацию", а не "патовую ситуацию".

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"В интервью президента Украины итальянскому телеканалу RAI речь не шла о якобы "патовой" ситуации на фронте. Говоря об итогах летних действий, Владимир Зеленский заявил, что их морская часть дала положительный результат: Украина смогла восстановить независимый "зерновой коридор", а вот сухопутная часть операций завершилась стагнацией. Речь идет конкретно о контрнаступательных действиях на Юге", – сообщил Никифоров.

Поэтому, он отметил, что это не дает права описывать в целом ситуацию на фронте как "патовую".

"Украина продолжит деоккупацию своих территорий. В будущем призываем внимательнее подбирать слова, чтобы не поддерживать деструктивные нарративы", – добавил Никифоров.

Оригинал ответа президента

Кроме этого, он опубликовал оригинал ответа президента в интервью телеканалу RAI.

"Я бы сказал так: морская часть операции дала положительный эффект – мы вытеснили их корабли, Россия потеряла много кораблей, а главное, она потеряла влияние в ЧМ, и мы выстроили "зерновой коридор", независимый от России. Поэтому эта часть, прагматическая часть операции, которая влияла на экономику, на бюджет Украины, - мы ее провели положительно. Что касается сухопутной линии, вы правы и там стагнация. И это факт, потому что не хватило кое-чего. Иногда ты думаешь, что вот эта дата, вот пойдут вперед. Я считаю, что с точки зрения количества соответствующей амуниции были задержки. А задержки – это и есть просчет. Но, честно говоря, мы же не боремся просто с террористической организацией – мы боремся с террористами, которые являются одной из крупнейших армий в мире".

Информация о "патовой" ситуации искажена

Центр противодействия дезинформации впоследствии опубликовал предостережение для медиа, которые распространяют искаженную версию интервью президента итальянскому телеканалу Rai1.

"Некоторые СМИ распространили манипулятивные утверждения о якобы "патовой" ситуации на фронте", – говорится в сообщении.

Там отмечают, что президент, комментируя ситуацию на фронте этим летом, заявил, что "морская часть" дала положительный результат. Благодаря этим операциям Украина смогла восстановить независимый "зерновой коридор".

Однако сухопутная часть операций завершилась стагнацией. В частности, речь идет о контрнаступательных действиях на юге.

Однако это не означает, что ситуацию на фронте можно называть "патовой", и Силы обороны Украины продолжат деоккупацию территорий,

– отметили в ЦПД.

Что этому предшествовало