Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

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Оборонительные системы Patriot для Украины

По словам президента, Украина уже имеет 3 системы Patriot. Зеленский получил подтверждение из Германии на две системы, из Норвегии – на одну. Сейчас команда президента работает с нидерландскими партнерами.

В то же время Украина имеет запрос на 10 систем Patriot. Представители страны работают с партнерами, чтобы обеспечить такое количество. Также работают с вопросом ракет, определенное количество Украина уже имеет.

Все еще боремся над лицензией производства. Важно, что в Германии появляется площадка. Производство. Пока не у нас, но у европейцев, с которыми у нас хорошие отношения,

– сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Дональд Трамп будет продавать оборонные системы. "Наша задача найти деньги на все 10 систем. Хотелось бы иметь к каждой системе сразу пакет с ракетами", – подытожил украинский лидер.