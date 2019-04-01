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      Патрульным полицейским увеличили зарплаты

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      В патрульной полиции выросли зарплаты
      В патрульной полиции выросли зарплаты / 24 канал

      Работникам патрульной полиции Украины повысили зарплаты на 2 тысячи гривен. А еще патрульные будут получать тысячу гривен премии за регистрацию факта дачи взятки.

      Повышенные зарплаты патрульных полицейских, которые они будут получать "на руки" за вычетом всех налогов:

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      • патрульные, которые работают в городах с населением менее миллиона теперь будут получать 10 тысяч 100 гривен (было – 8 тысяч 100 гривен)
      • патрульные в городах с населением более 100 тысяч будут зарабатывать 12 тысяч 100 гривен (было – 10 тысяч 100 гривен)
      • патрульные в Киеве будут получать зарплату в размере 13 тысяч 100 гривен (было – 10 тысяч 100 гривен).

      А у подразделений "ТОР" – еще больше! Эти цифры – минимум. А дальше, учитывая должность, – больше! Плюс – премии за разные подвиги и заслуги,
      – сообщил в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

      А еще сейчас решают вопросы относительно обеспечения правоохранителей жильем, добавил Жуков. Этим занимается уже созданный отдел по жилищного обеспечению.

      "Многие скептики говорят, что это ложь и обещания. Несмотря на это, патрульные уже оформляют документы и вскоре первые смогут заселяться и платить за свою квартиру 4 тысячи гривен в месяц, в зависимости от размера жилья", – заверил чиновник.

       

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      Теги: Новости Украины Полиция Деньги Зарплата Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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