Об этом рассказали журналисты, ссылаясь на три разных источника. Кроме того, о гибели Горбача известили его друзья на своих страницах в инстаграме.

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Подробности смерти пока неизвестны

По имеющимся данным, в последний раз он заходил в месенджер телеграм на этой неделе. Что касается подробностей смерти белоруса, то они пока неизвестны.

Что касается самого Павла Горбача, то он родился 10 января 1992 года. С 2012 по 2015 он служил по контракту в белорусской армии. Он был старшим офицером. В самой Беларуси Горбача осудили за незаконные отношения. Он отбывал наказание на "химии". В интервью "Белсату" Павел Горбач заявлял, что на руках есть все документы, и что стремится обжаловать приговор.

Известно, что он также принимал участие в протестах 2020 года. Горбач вынужденно покинул Беларусь, чтобы избежать уголовного преследования. После этого он работал в Польше дальнобойщиком.

С начала полномасштабного вторжения Горбач приехал со своим другом Дмитрием "Террором" Апаносовичем в Украину. "Борт" и "Террор" в марте 2022 года участвовали в боях за Ирпень в Киевской области. К сожалению, там Афанасович получил смертельное ранение.

Впоследствии "Борт" был начальником разведки батальона "Террор". Он также участвовал в боях на Юге нашего государства, а также освобождены из-под оккупации Херсона.

Известно, что Павел Горбач за несколько месяцев до смерти покинул "Террор". В последнее время он воевал в другом подразделении.

Как пишет "Радио Свобода", с начала полномасштабного вторжения в Украину, в боях за нашу страну погибли по меньшей мере 36 белорусских добровольцев.

Отметим, что 27 октября Владимир Зеленский вручил награды родным павших защитников Украины. Он подчеркнул, что "каждое имя Героя – это имя подвига". Речь идет об орденах "Золотая Звезда", которые получали родные Героев ВСУ и СБУ, которых удостоили звания Героя Украины посмертно. Речь идет о 21 семье погибших защитников Украины.