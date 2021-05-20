Как рассказал Сергей Шурубенко, пчеловод в третьем поколении, за эту зиму он потерял почти 40% своих пчел. Ранее у него была небольшая пасека – 42 улья, 17 из них погибли.

Интересно Смарт-улей: на Закарпатье пасечники испытывают инновационную разработку

Почему пчелы умирают

Пчеловод со стражем уверяет, что причины такой смертности пчел в этом году не понимает. По его словам, корма насекомым хватало.

Однако как объясняют ученые, причин несколько. В частности эколог Юрий Карпенко назвал возможные причины:

неблагоприятные метеорологические условия – колебания температур зимой;

использование человеком средств химической защиты, в частности, инсектицидов, которые убивают не только вредных насекомых.

Еще одна причина сокращения количества пчел – гибридные сорта растений, которым не нужны насекомые для опыления.



Примерно 40% пчел не пережили зиму / Фото Unsplash.com

Вред от химикатов

О ядовитых для пчел химических средствах пчеловоды знают не понаслышке. Они рассказывают, что пестициды, используемые фермерами – очень агрессивные. Как отметил пчеловод Шурубенко, с фермерами трудно "бороться", потому что они не сообщают об обработке собственного поля.



Пчелы часто погибают от химикатов / Фото Unsplash.com

Последствия вымирания ульев

Из-за уменьшения пчел страдают и те, у кого пасеки нет. По словам жителей частного сектора, опыление плодовых деревьев происходит хуже.



В 2021 году меда будет меньше / Фото Unsplash.com

Уменьшение пчел может привести к более серьезным последствиям, чем сокращение количества меда на местных рынках, предупредили ученые.

Пчелы и медоносные домашние, и дикие, и шмели, и осы – это одни из лучших опылителей. Потому что без этих насекомых может фактически исчезнуть треть цветочных растений,

– объяснил эколог Карпенко.

В то, что пчелы исчезнут, черниговские пасечники не верят. Они убеждены, что медоносные насекомые адаптируются к новым условиям.

Читайте также От меда до улиток: какие украинские товары британцы покупают больше всего

Советы для пчеловодов

Владельцам ульев советуют ставить их подальше от сомнительных фермерских полей.

Не стоит свозить улья с разных пасек на одно поле. Если у одного хозяина будут заражены пчелы – пострадают и насекомые из других хозяйств.

Пчеловоды подсчитали убытки после зимы: смотрите сюжет 24 канала