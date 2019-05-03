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      ПЦУ обратилась к украинцам с важной просьбой относительно поминальных дней

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      ПЦУ просит не приносить пластиковые венки на могилы
      ПЦУ просит не приносить пластиковые венки на могилы / Фото из открытых источников

      Православная церковь Украины обратилась к украинцам с просьбой не приносить пластиковые венки на могилы.

      Пресс-служба ПЦУ на своей странице в Facebook написала, что экологически вредные пластиковые цветы на кладбищах не имеют ничего общего с христианской верой и не помогут почившему в постижении Царства Небесного.

      Читайте также: Сортировка мусора: что об этом надо знать

      "После сжигания пластиковых цветов и венков выделяется большое количество токсичных веществ, разложение которых в почве продолжается в течение сотен лет", – говорится в сообщении.

      В ПЦУ отметили, что пластиковый мусор – это прежде всего "вред для окружающей природной среды, созданного Богом, и опасность для здоровья и жизни людей".

      Смотрите видео, как правильно сортировать мусор:

       

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      Теги: Новости Украины Пасха Экология Религия Православная церковь Украины
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