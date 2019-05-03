ПЦУ обратилась к украинцам с важной просьбой относительно поминальных дней

Православная церковь Украины обратилась к украинцам с просьбой не приносить пластиковые венки на могилы.

Пресс-служба ПЦУ на своей странице в Facebook написала, что экологически вредные пластиковые цветы на кладбищах не имеют ничего общего с христианской верой и не помогут почившему в постижении Царства Небесного.

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"После сжигания пластиковых цветов и венков выделяется большое количество токсичных веществ, разложение которых в почве продолжается в течение сотен лет", – говорится в сообщении.

В ПЦУ отметили, что пластиковый мусор – это прежде всего "вред для окружающей природной среды, созданного Богом, и опасность для здоровья и жизни людей".

Смотрите видео, как правильно сортировать мусор: