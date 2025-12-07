В сети показали кадры поврежденной россиянами Печенежской плотины
- Оккупанты ударили по плотине Печенежского водохранилища, вследствие чего движение по дорожному полотну остановлено.
- Печенежское водохранилище важно для обеспечения Харькова водой.
Утром оккупанты ударили по плотине Печенежского водохранилища, что на Харьковщине. В результате атаки движение по дорожному полотну плотины было остановлено.
Водохранилище является важным источником водоснабжения для Харькова и расположено в 60 километрах от города. Ранее россияне уже наносили ракетные удары по плотине в сентябре 2022 года, и тогда была угроза подтопления, передает 24 Канал.
Что известно об обстреле Печенежской плотины?
В сети распространяют последствия вражеского удара по плотине. На опубликованных кадрах видно, что она повреждена.
Дорожное полотно на плотине разрушено / Фото из сети
Как выглядит плотина после атаки россиян / Фото соцсети
Что произошло с Печенежской плотиной: смотрите видео
- Заметим, что Печенежское водохранилище – это большое искусственное озеро на реке Северский Донец в Харьковской области, которое создали и запустили в 1963 году. Оно обеспечивает Харьков питьевой и технической водой – более 70% воды в городе поступает именно оттуда.
- Водохранилище также регулирует уровень воды в верхней части бассейна Северского Донца, помогает поддерживать его водность. Кроме того, им пользуются для пополнения воды в харьковских реках и орошения окрестных полей.
- В 13:38 россияне нанесли удар баллистическими ракетами по Печенегам. Местные жители услышали по меньшей мере три взрыва. По предварительным данным, в районе Печенегов россияне разрушили два моста и снова ударили по плотине водохранилища. Полицейские организовали объезд дамбы в направлении Волчанска и поселка Большой Бурлук.