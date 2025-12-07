7 грудня, 15:52
У мережі показали кадри пошкодженої росіянами Печенізької греблі
Основні тези
- Окупанти вдарили по греблі Печенізького водосховища, внаслідок чого рух по дорожньому полотну зупинений.
- Печенізьке водосховище важливе для забезпечення Харкова водою.
Вранці окупанти вдарили по греблі Печенізького водосховища, що на Харківщині. Внаслідок атаки рух по дорожньому полотну греблі був зупинений.
Водосховище є важливим джерелом водопостачання для Харкова та розташоване за 60 кілометрів від міста. Раніше росіяни вже завдавали ракетних ударів по греблі у вересні 2022 року, і тоді була загроза підтоплення, передає 24 Канал.
Дивіться також Була повторна атака: у Сумах знову гучно через новий обстріл росіян
Що відомо про обстріл Печенізької греблі?
У мережі поширюють наслідки ворожого удару по греблі. На опублікованих кадрах видно, що вона пошкоджена.
Дорожнє полотно на греблі зруйноване / Фото з мережі
Який вигляд має гребля після атаки росіян / Фото соцмережі
Що сталося з Печенізькою греблею: дивіться відео
- Зауважимо, що Печенізьке водосховище – це велике штучне озеро на річці Сіверський Донець у Харківській області, яке створили та запустили у 1963 році. Воно забезпечує Харків питною та технічною водою – понад 70% води в місті надходить саме звідти.
- Водосховище також регулює рівень води у верхній частині басейну Сіверського Дінця, допомагає підтримувати його водність. Крім того, ним користуються для поповнення води в харківських річках і зрошення навколишніх полів.
- О 13:38 росіяни завдали удару балістичними ракетами по Печенігах. Місцеві жителі почули щонайменше три вибухи. За попередніми даними, у районі Печенігів росіяни зруйнували два мости та знову вдарили по греблі водосховища. Поліцейські організували об'їзд дамби у напрямку Вовчанська та селища Великий Бурлук.