У сотрудников Печерского районного суда в Киеве обнаружили коронавирус, однако суд работает в обычном режиме.

Сейчас проводят тестирование на COVID-19 контактных лиц, однако суд продолжает работать в штатном режиме, сообщает пресс-служба учреждения.

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Что делать посетителям Печерского суда: рекомендации

Посетителей просят не приходить на судебные заседания, если слушания не предусматривают обязательного присутствия.

Также стоит отказаться от посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений.

Подать заявления или другие обращения можно через:

почтовый ящик суда;

сервисы "Электронного суда";

посредством почтовой связи;

электронной почты [email protected];

факса и тому подобное.

Узнать о состоянии дела можно по телефонам, размещенным на сайте суда.

По состоянию на 27 июля в Украине зарегистрировали 65 656 больных коронавирусом, за сутки заболело 829 человек. С начала пандемии в стране умерли 1 616 больных, выздоровели 36 122 человека. В Киеве в целом 7 166 случаев заболевания, за последние сутки – 132 больных.