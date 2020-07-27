В Печерском суде зафиксировали вспышку коронавируса
У сотрудников Печерского районного суда в Киеве обнаружили коронавирус, однако суд работает в обычном режиме.
Сейчас проводят тестирование на COVID-19 контактных лиц, однако суд продолжает работать в штатном режиме, сообщает пресс-служба учреждения.
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Что делать посетителям Печерского суда: рекомендации
Посетителей просят не приходить на судебные заседания, если слушания не предусматривают обязательного присутствия.
Также стоит отказаться от посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений.
Подать заявления или другие обращения можно через:
- почтовый ящик суда;
- сервисы "Электронного суда";
- посредством почтовой связи;
- электронной почты [email protected];
- факса и тому подобное.
Узнать о состоянии дела можно по телефонам, размещенным на сайте суда.