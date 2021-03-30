В Администрации Джо Байдена обвинили Китай в нечестной рыночной борьбе за счет государственных дотаций для бизнеса. В то же время приняли подобную стратегию на вооружение и у себя дома.

Америка будет наращивать свое влияние и развивать технологии, чтобы просто вытеснить Китай как конкурента. Такое мнение высказал в блоге "Теории заговора" Алексей Печий.

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По его словам, команда Байдена уже бросила в экономику страны почти 2 триллиона долларов в виде помощи всем гражданам и отраслям, которые пострадали от пандемии коронавируса.

И это дало толчок многим сферам бизнеса в Америке. Но это, похоже, только начало,

– отметил Печий.

Он отметил, что накануне стало известно о еще одном экономическом пакете от Байдена для стимулирования экономики – еще 4 триллиона долларов. Значительную часть этих денег потратят на модернизацию:

американского производства;

технологической сферы – сети 5G.

Еще один пакет помощи, как рассказал блоггер, потратят на борьбу с изменением климата. То есть будут поддерживать компании, которые восстанавливают источники энергии и, конечно же, электромобили.

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"Но наибольший экономический пакет – 1 триллион долларов – пойдет на беспрецедентное развитие американской инфраструктуры. Такая себе Большая стройка по-американски", – отметил Печий.

Он добавил, что это будет не просто ремонт дорог, а создание инфраструктуры, которая поможет бизнесу, даже из самых отдаленных уголков страны, быстро доставлять товары для экспорта.