Пенсия с 1 апреля в Украине: все, что известно

С 1 апреля в Украине изменится сумма пенсионных выплат. Однако, не всем пенсионерам стоит ждать повышения, а тем более индексацию. Коротко о том, как изменится пенсия – читайте ниже.

Самое важное, что нужно знать пенсионерам – это дополнительная 1 тысяча гривен одноразовой денежной помощи из-за карантина. Однако получат ее только те, у кого выплаты и так меньше 5 тысяч гривен.

Подробнее По дополнительной 1000 гривен получат пенсионеры и получатели соцпомощи

В Украине сейчас, по сообщению министра соцполитики Марины Лазебной таких пенсионеров более 10 миллионов. Кроме них дополнительную тысячу в апреле получат и более 400 тысяч получателей социальной помощи: люди с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий

Индексация пенсий

Важно отметить, что индексации, которую обещали провести в апреле 2020 года, не будет. Запланирована она на май 2020-го.

Подробнее об этом Правительство с мая увеличивает пенсии: кому и на сколько

Проведут индексацию в мае двумя уровнями:

Индексация трудовых пенсий:

она составит 11%, а гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Таким образом, минимальная пенсия вырастет с 1 тысячи 889 гривен до 2 тысяч 97 гривен;

она составит 11%, а гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Таким образом, минимальная пенсия вырастет с 1 тысячи 889 гривен до 2 тысяч 97 гривен; Доплата к пенсиям:

пенсионеры, которым исполнилось 80 и более лет, получат ежемесячную надбавку в 500 гривен. В целом это заденет 1,5 миллиона пенсионеров.

Отмена льгот и субсидий из-за штрафов

В Министерстве социальной политики заверили, что из-за карантина пенсионеры не должны переживать за отмену субсидий. В случае, если они вовремя не заплатят за коммуналку, никто не будет забирать их льготы. Это будет еще одним шагом ради того, чтобы пожилые люди не выходили на улицу и меньше контактировали с другими людьми. Ведь именно пенсионеры находятся в группе наибольшего риска смертности из-за коронавируса.



Какую пенсию получают в Украине / Инфографика 24 канала