Новая пенсия украинцев: зачем, как и когда начнем накапливать

В прошлом году в Украине начали реформировать пенсионную систему. Был принят закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий. Следующий этап реформы – введение второго уровня пенсионной системы – накопительного. Следовательно, система пенсионных начислений изменится.

На рассмотрении в парламенте находится законопроект 6677, принятый за основу, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения накопительной пенсионной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования.

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Его суть – обязательное отчисление денег в негосударственные пенсионные фонді. Платить взносы начнут все, кому сейчас меньше 35-ти, сначала – 2% от заработка, а отчисления постепенно увеличат до 7%. По крайней мере, такие цифры в текущей версии документа.

О преимуществах и рисках накопительных пенсий и о том, когда эту систему смогут внедрить в Украине, 24 канал спросил у экспертов.

Плюсы накопительной системы

Пенсионные отчисления с собственной зарплаты таки имеют "плюсы": независимость от государства и трудностей Пенсионного фонда, персонификация и индивидуализация накоплений – это только ваши деньги, никто их не "перераспределит", соответственно – вы получите именно такую пенсию, которую заработали. Далее – свою пенсию можно будет оставить в наследство – это ваши личные деньги, государство на них не может претендовать, разве вы их самостоятельно ему завещаете. Так же отложенные на пенсию деньги можно инвестировать: в недвижимость, ценные бумаги, акции, золото, поставить на банковские депозиты, что повысит покупательную способность денег.

Есть еще другие плюсы: инициаторы законопроекта уверены, что управление пенсионными активами негосударственными компаниями будет более эффективным, чем в Пенсионном фонде.

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Но этот вопрос перетекает в возможные минусы – компания-управленец должна действительно эффективно использовать пенсионные накопления, а также – прозрачно. А для этого нужна соответствующая регуляция.

Риски запуска накопительной системы пенсий

Заместитель руководителя Стратегической группы советников Премьер-министра (SAGSUR) Павел Кухта в комментарии 24 канала подчеркнул, что сейчас рано говорить о запуске накопительной пенсионной системы. По его мнению, существует как минимум две главные проблемы, которые надо решить.

Предпосылкой запуска накопительной пенсионной системы и введение новой системы регулирования финансовых рынков. Поскольку речь идет о том, чтобы мы были уверены, что там не будет возможности злоупотреблять этими средствами. Иначе все это теряет смысл,

– пояснил Кухта.

Речь идет о двух законопроектах, которые лежат в Раде: они меняют правила регулирования, переструктурируют регуляторов на финансовом и рынке ценных бумаг, дают им полномочия наводить там порядок. Кухта акцентировал – это должны быть не просто приняты законы, но и запущена и имплементирована новая система регулирования, до того как заработает система накопительных пенсий.

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Второй вопрос – это ресурс, с которого будут идти накопления. Это дополнительные взносы, и это повышение нагрузки на заработную плату.

Тут вопрос – как это воспримут работники, бизнес, не будем ли мы усиливать тенезацию за счет этого. И это вопрос для обсуждения с бизнесом, с организациями, которые представляют интересы рабочих и тому подобное, чтобы мы понимали, что это не приведет к тому, что на легальных работников увеличится нагрузка, а нелегальные уйдут опять в тень,

– отметил эксперт.

Инициатива здесь – у парламента. Пока не приняты и не имплементированы необходимые законы – нельзя запускать систему. Ибо получится катастрофа, деньги просто разворуют, отметил Кухта.

Нестабильная гривна и пенсионные накопления

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов КНЭУ имени Вадима Гетьмана Татьяна Жибер в комментарии 24 канала главными рисками для накопительной пенсионной системы назвала нестабильность и слабость украинской национальной валюты, непредсказуемость развития событий, несостоятельность власти и рынка делать прогнозы даже на полгода вперед.

Институционально все условия для накопительной пенсионной системы были созданы еще в 2004 году, напомнила Татьяна Жибер, но – мы видим, как продвигаются дела. 3 1 января 2004 года вступил в силу Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", который предусматривает создание в Украине новой пенсионной системы. За этим Законом в Украине вводится трехуровневая пенсионная система.

Но негосударственные пенсионные фонды, которые должны были взять на себя добровольное накопительное страхование, не обеспечили сохранность денег: из-за несостоятельности финансового рынка, инфляции и других рисков, в частности – постоянных революций и кризиса. Доверие населения снизилась еще больше, и теперь накопительную систему хотят сделать принудительной,

– заметила эксперт.

По мнению Жибер сейчас государство не может гарантировать даже жизни и здоровья государственных банков, уже не говоря о фондах. А пенсионный накопительный централизованный фонд должен вкладывать в особенно безрисковые операции, а с такими в Украине сложно.

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Зато экономический аналитик Тарас Козак убежден, что если государство даже сейчас гарантирует выплаты людям, которых обманули банки, то сможет гарантировать и накопления пенсий. Он отметил, что Украина гарантирует вкладчикам банков 25 средних минимальных зарплат, а это примерно 200 тысяч гривен за условием, если средняя зарплата человека в месяц 8 тысяч. Сейчас обсуждается вопрос о том, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц будет увеличивать сумму до 400-500 тысяч гривен на человека.

Реформирование и дефицит бюджета Пенсионного фонда

Вместе с тем реформированная украинская пенсионная система не будет означать отмены солидарной системы пенсий. Потому нынешним пенсионерам тоже нужно жить.

Государство не выплачивает пенсию. Гражданам начисляют средства из Пенсионного фонда, который не является частью бюджета. Поэтому он должен формироваться не из налогов, а из взносов того поколения, которое работает. И этих средств постоянно не хватает,

– отметил Тарас Козак.

Кандидат экономических наук, преподаватель Запорожского национального университета Константин Денисов считает, что главная новация накопительных пенсий – как раз введение системы персональных накопительных счетов, которые будут учитываться в Пенсионном фонде Украины.

Отсюда и вытекает истинная цель предлагаемых изменений – собрать дополнительные средства в фонд и решить проблему его дефицита, уровень которого на 2018 год правительство заложило в размере 139,3 миллиарда гривен (постановление КМУ от 11 января 2018 г. № 8). Именно такая сумма будет выделена из государственного бюджета на выплату пенсий, она составляет 65% планируемых собственных доходов Пенсионного фонда,

– пояснил Денисов.

Решить проблему дефицита бюджета можно исключительно экономическими методами – повышением заработных плат и созданием новых рабочих мест, убежден Денисов. По его информации, сегодня средняя доля зарплаты в экономике Украины составляет 13,1% всех производственных затрат, аналогичный показатель в странах ЕС – 45%.

Зато Тарас Козак напомнил, что большинство развитых стран имеют обязательную систему накоплений пенсий.

Накопительные пенсии – когда?

В парламентском законе о пенсионной реформе прописан срок для внедрения накопительной пенсионной системы – до 2019 года. Но парламент еще не принял законы, о которых говорил Павел Кухта, регуляторные. А от их принятия нужно минимум полгода, чтобы регулятор успел заработать. Поэтому указанный срок выглядит маловероятным. Но украинский парламент может быть оперативным, как мы знаем.

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