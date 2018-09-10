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Пенсионер в Николаевской области стрелял в детей: известны детали

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В Николаевской области мужчина выстрелил по детям: трое травмированных
В Николаевской области мужчина выстрелил по детям: трое травмированных / Фото из открытых источников

В городе Новая Одесса в Николаевской области 68-летний местный житель выстрелил из самодельного устройства в детей, которые играли рядом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

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В результате выстрела 12-летний мальчик и две девочки 9-ти и 5-ти лет получили травмы. Стрелявший, также травмировался. Всех пострадавших отправили в больницу. Инцидент произошел 9 сентября.

Правоохранители направили на экспертизу остатки самодельного устройства. Также в полиции возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Теперь мужчине грозит лишение свободы от 7 до 15 лет.

Теги: Дети и несовершеннолетние Новости Украины Оружие Полиция Криминальные новости Новости Николаева
Источник: 24 Канал
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