Пенсионер в Николаевской области стрелял в детей: известны детали
В городе Новая Одесса в Николаевской области 68-летний местный житель выстрелил из самодельного устройства в детей, которые играли рядом.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
Читайте также: Молодые люди устроили разборки со стрельбой и разбитыми бутылками в центре Киева
В результате выстрела 12-летний мальчик и две девочки 9-ти и 5-ти лет получили травмы. Стрелявший, также травмировался. Всех пострадавших отправили в больницу. Инцидент произошел 9 сентября.
Правоохранители направили на экспертизу остатки самодельного устройства. Также в полиции возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Теперь мужчине грозит лишение свободы от 7 до 15 лет.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Список кандидатов от УДАРа, прошедших в Раду9 ноября 2012 , 17:45
Добротворская ТЭС требует инвестиций29 августа 2011 , 18:10
Маркевич назвал лучших игрока и тренера августа в Украине7 сентября 2017 , 12:35