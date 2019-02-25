Пенсионерам дополнительно выплатят по 2400 гривен: когда и кому
Украинские пенсионеры, которые имеют минимальную пенсию, получат компенсацию в размере 2410 гривен за невыплаченную индексацию 2015-2016 годов. Начисление пройдет в два этапа – в марте и апреле этого года.
Кто получит единовременные выплаты пенсий?
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Дополнительные выплаты получат те, кому в результате индексации пенсий 1 марта достанется ниже минимальной или минимальная пенсия. В частности, это украинцы, которые ранее имели низкую зарплату, но значительный страховой стаж:
- свыше 35 лет мужчины и 30 лет женщины, вышедшие на пенсию после 2011 года;
- 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин, вышедших на пенсию до 2011 года.
Когда пенсионеры получат дополнительные выплаты?
Единовременная выплата будет составлять 2400 гривен и будет начислена двумя одинаковыми траншами: 1200 гривен в марте и 1200 гривен в апреле.
Такая сумма – это фактически те средства, которые украинцам не заплатили в 2015-2016 годах, когда была остановлена индексация пенсии.
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Пенсионный фонд получил эти дополнительные 4,4 миллиарда гривен, которые выплатят пенсионерам, за счет поступлений в бюджет денег от растаможки автомобилей на "еврономерах".
Как будет происходить перерасчет пенсий?
С 1 марта правительство осуществит перерасчет размера пенсий с учетом уровня средней зарплаты и инфляции. В целом они вырастут на 17-18%.
Формула перерасчета пенсий:
- стаж (года уплаты социальных взносов)
- уровень заработной платы, которую получал пенсионер;
- уровень средней заработной платы по стране. Именно этот показатель будет ежегодно увеличиваться, поэтому будет увеличиваться общий размер пенсии.
Когда пересчитают минимальные пенсии?
Их пересчитают в связи с увеличением прожиточного минимума дважды в 2019 году:
- с 1 июля с 1497 до 1564 гривен;
- с 1 декабря с 1564 до 1638 гривен.