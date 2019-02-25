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      Пенсионерам дополнительно выплатят по 2400 гривен: когда и кому

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      К пенсии 2019 в Украине выплатят по 2400 гривен - когда и кому
      Украинский пенсионерам в марте-апреле дополнительно выплатят 2400 гривен / Фото из открытых источников

      Украинские пенсионеры, которые имеют минимальную пенсию, получат компенсацию в размере 2410 гривен за невыплаченную индексацию 2015-2016 годов. Начисление пройдет в два этапа – в марте и апреле этого года.

      Кто получит единовременные выплаты пенсий?

      Читайте также: Пенсия вырастет с 1 марта: сколько, кому и как

      Дополнительные выплаты получат те, кому в результате индексации пенсий 1 марта достанется ниже минимальной или минимальная пенсия. В частности, это украинцы, которые ранее имели низкую зарплату, но значительный страховой стаж:

      - свыше 35 лет мужчины и 30 лет женщины, вышедшие на пенсию после 2011 года;
      - 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин, вышедших на пенсию до 2011 года.

      Когда пенсионеры получат дополнительные выплаты?

      Единовременная выплата будет составлять 2400 гривен и будет начислена двумя одинаковыми траншами: 1200 гривен в марте и 1200 гривен в апреле.

      Такая сумма – это фактически те средства, которые украинцам не заплатили в 2015-2016 годах, когда была остановлена ​​индексация пенсии.

      Читайте также: На сколько выросла пенсия в Украине за 2018 год

      Пенсионный фонд получил эти дополнительные 4,4 миллиарда гривен, которые выплатят пенсионерам, за счет поступлений в бюджет денег от растаможки автомобилей на "еврономерах".

      Как будет происходить перерасчет пенсий?

      С 1 марта правительство осуществит перерасчет размера пенсий с учетом уровня средней зарплаты и инфляции. В целом они вырастут на 17-18%.

      Формула перерасчета пенсий:
      - стаж (года уплаты социальных взносов)
      - уровень заработной платы, которую получал пенсионер;
      - уровень средней заработной платы по стране. Именно этот показатель будет ежегодно увеличиваться, поэтому будет увеличиваться общий размер пенсии.

      Когда пересчитают минимальные пенсии?

      Их пересчитают в связи с увеличением прожиточного минимума дважды в 2019 году:

      - с 1 июля с 1497 до 1564 гривен;
      - с 1 декабря с 1564 до 1638 гривен.

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      Теги: Новости Украины Пенсіонери Деньги Пенсионный фонд Пенсионная реформа
      Источник: 24 канал
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