Пенсионерам дополнительно выплатят по 2400 гривен: когда и кому

Украинские пенсионеры, которые имеют минимальную пенсию, получат компенсацию в размере 2410 гривен за невыплаченную индексацию 2015-2016 годов. Начисление пройдет в два этапа – в марте и апреле этого года.

Кто получит единовременные выплаты пенсий?

Читайте также: Пенсия вырастет с 1 марта: сколько, кому и как

Дополнительные выплаты получат те, кому в результате индексации пенсий 1 марта достанется ниже минимальной или минимальная пенсия. В частности, это украинцы, которые ранее имели низкую зарплату, но значительный страховой стаж:

- свыше 35 лет мужчины и 30 лет женщины, вышедшие на пенсию после 2011 года;

- 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин, вышедших на пенсию до 2011 года.

Когда пенсионеры получат дополнительные выплаты?

Единовременная выплата будет составлять 2400 гривен и будет начислена двумя одинаковыми траншами: 1200 гривен в марте и 1200 гривен в апреле.

Такая сумма – это фактически те средства, которые украинцам не заплатили в 2015-2016 годах, когда была остановлена ​​индексация пенсии.

Читайте также: На сколько выросла пенсия в Украине за 2018 год

Пенсионный фонд получил эти дополнительные 4,4 миллиарда гривен, которые выплатят пенсионерам, за счет поступлений в бюджет денег от растаможки автомобилей на "еврономерах".

Как будет происходить перерасчет пенсий?

С 1 марта правительство осуществит перерасчет размера пенсий с учетом уровня средней зарплаты и инфляции. В целом они вырастут на 17-18%.

Формула перерасчета пенсий:

- стаж (года уплаты социальных взносов)

- уровень заработной платы, которую получал пенсионер;

- уровень средней заработной платы по стране. Именно этот показатель будет ежегодно увеличиваться, поэтому будет увеличиваться общий размер пенсии.

Когда пересчитают минимальные пенсии?

Их пересчитают в связи с увеличением прожиточного минимума дважды в 2019 году:

- с 1 июля с 1497 до 1564 гривен;

- с 1 декабря с 1564 до 1638 гривен.