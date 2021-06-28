Об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная. Она отметила, что эту сумму считали за период с августа 2014 года по октябрь 2020 года.

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"Расчетная сумма пенсионных выплат за этот период составляет почти 900 миллиардов. Это те деньги, которые, если бы ничего не произошло, мы выплачивали бы людям пенсии", – сказала она.

По словам Лазебной, Украина не может выплачивать пенсии жителям ОРДЛО, ведь ничего теперь не знает о них.

Живые ли те люди, где они, кто они,

– подчеркнула министр.

Есть и потери поступлений, - Лазебная

Министр отметила, что кроме этих 900 миллиардов есть и другая цифра – потери поступлений в Пенсионный фонд вследствие оккупации.

"Также за период с августа 2014 года по май 2021 года – это 141 миллиард гривен. Это потери государства. И человеческие, и экономические", – заверила Лазебная.

К слову. В Минсоцполитики спрогнозировали минимальную пенсию в Украине. Заявили, что она может составлять 3,5 тысячи гривен с марта 2022 года. Однако все будет зависеть от установленного прожиточного минимума.