В Верховной Раде рассмотрели законопроект о введении общеобязательной накопительной пенсионной системы. Однако его повторно отправили на доработку.

Решение приняли 311 нардепов на заседании, которое состоялось в четверг, 29 апреля 2021 года. Законопроект разработало Министерство социальной политики.

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Что предусматривает законопроект

Проект предусматривает внедрение второго уровня пенсионной системы. Обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения должны были бы принимать все категории работающих лиц до достижения ими пенсионного возраста.

Где будут храниться деньги? Часть обязательных взносов в пенсионную систему должна храниться в Накопительном фонде и учитываться на пенсионных счетах граждан, которые будут платить такие взносы. Эти средства должны инвестироваться в экономику Украины с целью получения инвестиционного дохода.

Также говорилось и о привлечении работодателей к уплате пенсионных взносов в размере 2% от заработной платы работников, а работники – 1% от своего дохода. В то же время работники могли бы добровольно увеличивать размер своего взноса.

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Что изменил бы законопроект

Законопроект должен был расширить охват системой пенсионных накоплений людей из незащищенных категорий и уменьшить гендерный разрыв в размере пенсий. Также документом предусматривали включение в число участников системы людей, которые:

ухаживают за нетрудоспособными родственниками;

являются родителями-воспитателями детских домов семейного типа;

патронатными воспитателями.

Документ должен был определить основным видом выплат в системе накоплений пожизненную выплату в размере как минимум одного прожиточного минимума. Человек мог бы забрать свои накопления единовременно, независимо от возраста.